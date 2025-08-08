Para el cuerpo y las zonas sensibles
Con luz LED
+4 accesorios
Depílese, aféitese y exfóliese
Disfrute de la sensación de una piel que permanece suave. Con esta depiladora, olvídese de las rutinas de depilación por hasta 4 semanas.
Disfrute de una solución fácil y supersuave en casa con esta linda depiladora. Captura vellos cortos como lo hace la cera, sin la molestia de tener que ir al salón o causar un desorden. De verdad.
Una compra única con empaque a base de papel, sin baterías y un mango hecho de materiales un 50 % reciclados: el objetivo de esta depiladora es tener un impacto ambiental mínimo.
4.7
de 5
22
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
ZZAY
08/08/2025
México
Parte de la promoción
Empleado de Philips
LA RASURADORA MAS GENTIL CON TU PIEL
[Employee of philipsglobal] He tenido otras rasuradoras, pero niguna me ha dejado la piel tan suave como esta, esta mas que genial!!
Ventajas
Es que es una maquinita muy duradera y sin maltratar tu piel
Contras
No tengo nada en contra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
05/08/2025
México
Parte de la promoción
Empleado de Philips
Bonita, chiquita y práctica
[Employee of philipsglobal] Es una depiladora fácil de llevar en tu maleta del gym o en los viajes, para siempre estar lista! Además los colores son geniales!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
Kalde
23/07/2025
México
Parte de la promoción
Empleado de Philips
practica
[Employee of philipsglobal] Muy practica, portatil y pequeña, funciona muy bien y no ha fallado ya tengo bastante tiempo con ella
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable
El 87% está de acuerdo, iHUT Países Bajos, n=28, 2024.