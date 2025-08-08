Le he dado cinco estrellas por numerosos motivos, aunque sí que es verdad que quizá tenga algunas características que no son para todos los gustos. Por ejemplo, un punto a favor es que no tienes que estar pendiente de que se te gaste la batería porque solo funciona enchufándola a la corriente, por lo que te aseguras que la potencia siempre sea la que deseas. Pero sí que es verdad que para usarla dependes de una corriente y a veces el cable se pone un poco por medio y molesta. Los tres tipos de cabecezales con los que vienen son bastante buenos, yo solo uso el de depiladora para las piernas y apenas noto el dolor, aunque en partes más sensibles sí que me gusta usar el complemento de masaje para suavizarlo. Quizás el cabezal que más me guste es el de la doble cuchilla, ya que apura mucho el resultado y para las axilas es ideal, da un muy buen resultado. Luego otros puntos a favor es que ocupa poco y apenas pesa se puede llevar y guardar en cualquier sitio comodamente.