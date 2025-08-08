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Epilator Series 4000Depiladora con cable

BRE247/00

4.7
| (22) Opiniones | 95% ha recomendado este producto
Suave y delicada
Descubra una depilación duradera que es delicada con tu piel y brinda suavidad por hasta 28 días. Sabemos que la depilación puede ser aterradora, pero se vuelve menos dolorosa con el uso regular*.
Ver todos los beneficios

Delicada contigo y tu piel

Suave y delicada

  • Para el cuerpo y las zonas sensibles

  • Con luz LED

  • +4 accesorios

  • Depílese, aféitese y exfóliese

Hasta 4 semanas de suavidad

Hasta 4 semanas de suavidad

Disfrute de la sensación de una piel que permanece suave. Con esta depiladora, olvídese de las rutinas de depilación por hasta 4 semanas.

Una depilación ultrafácil

Una depilación ultrafácil

Disfrute de una solución fácil y supersuave en casa con esta linda depiladora. Captura vellos cortos como lo hace la cera, sin la molestia de tener que ir al salón o causar un desorden. De verdad.

Suavidad sostenible

Suavidad sostenible

Una compra única con empaque a base de papel, sin baterías y un mango hecho de materiales un 50 % reciclados: el objetivo de esta depiladora es tener un impacto ambiental mínimo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

22

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

4
2
1

08/08/2025

México

México

Empleado de Philips

LA RASURADORA MAS GENTIL CON TU PIEL

[Employee of philipsglobal] He tenido otras rasuradoras, pero niguna me ha dejado la piel tan suave como esta, esta mas que genial!!

Ventajas

Es que es una maquinita muy duradera y sin maltratar tu piel

Contras

No tengo nada en contra

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 4000 BRE257/00 Depiladora con cable

Sí, recomiendo este producto

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05/08/2025

México

México

Empleado de Philips

Bonita, chiquita y práctica

[Employee of philipsglobal] Es una depiladora fácil de llevar en tu maleta del gym o en los viajes, para siempre estar lista! Además los colores son geniales!

Sí, recomiendo este producto

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23/07/2025

México

México

Empleado de Philips

practica

[Employee of philipsglobal] Muy practica, portatil y pequeña, funciona muy bien y no ha fallado ya tengo bastante tiempo con ella

Sí, recomiendo este producto

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  1. El 87% está de acuerdo, iHUT Países Bajos, n=28, 2024.