Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Eliminación del vello
Todas las series
Epilator Series 4000 Depiladora con cable
Asistencia técnica
BRE247/00
Ir a la tienda
Inicie sesión o cree una cuenta
Tendrá acceso inmediato a manuales, asistencia personalizada y mucho más. Además, es rápido y fácil.
Declaración de conformidad del RU - English (US)
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Todas (6)
¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
¿Cómo uso los accesorios de mi depiladora Philips?
¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?
¿Se pueden dañar los vasos linfáticos de las axilas al utilizar la depiladora?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Cómo cambio la posición de velocidad de mi afeitadora Philips?
Mi batidora de Philips no funciona
La depiladora Philips no elimina el vello correctamente
Verifique los términos de su garantía e inicie un intercambio o una reparación de productos
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Comuníquese con Philips
Estamos encantados de ayudarlo