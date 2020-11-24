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  • Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
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Descontinuado

Satinelle AdvancedDepiladora en húmedo y seco

BRE605/00

4.2
| (280) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino
Nuestra depiladora cuenta con exclusivos discos cerámicos que atrapan con firmeza el vello más fino y corto. Incluye un cabezal de depilación extraancho que cubre más con cada pasada.
Ver todos los beneficios

Atrapa con firmeza hasta el vello más fino

Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino

  • Para piernas y cuerpo

  • Discos de cerámica que cortan el vello

  • Diseño de mango en forma de S

  • Sin cable y recargable

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre

Cabezal de depilación fabricado con una superficie de cerámica que corta hasta el vello más fino. Rotación de disco más rápida (2200 RPM) para una extracción del vello a mayor velocidad.

Cabezal extra ancho

Cabezal extra ancho

El cabezal extra ancho de depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.

Primera depiladora con mango en forma de S

El mango ergonómico en forma de S ayuda a pasarla fácilmente por todo el cuerpo con un control máximo y un mayor alcance con movimientos naturales y precisos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

280

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

24/11/2020

México

México

Comprador verificado

Excelente producto!

Estoy muy satisfecha con los resultados de la depiladora, te quita muy bien el bello sin lastimar la piel y retarda el crecimiento

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE605/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE605/00 Wet & Dry epilator

27/08/2020

México

México

Fácil de usar

Me encantó el producto es muy fácil de usar, ofreciendo resultados fácil, rápido, sin tanto dolor ni irritación. Recomendaría tomar algo de tiempo para usarlo, al menos la primera vez, las primeras horas la piel se ve un poco enrojecida, pero pronto se quita la irritación. Con el ritmo de vida actual, la recomiendo para las personas con poco tiempo ya que se puede hacer en casa, con resultados excelentes.

Ventajas

Excelentes resultados en poco tiempo, facilidad de uso

Contras

Causa un poco de dolor y enrojecimiento en la piel, pero dura muy poco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE632/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE632/00 Wet & Dry epilator

17/08/2020

México

México

Excelente inversión

No acostumbraba usa depiladora eléctrica hasta que me di cuenta de la cantidad de dinero y tiempo que me ha ahorrado. Afortunadamente mi hermana tenia una y me dejo probarla así que no tuve que buscar otra opción. Desde el primer momento me di cuenta que es muy eficaz, prácticamente no gasto nada de tiempo en depilar mis piernas completas, brazos y axilas en minutos. Una sola pasada me basta aunque mis bellos sean pequeños por que los arranca fácilmente y no me irrita, al contrario, mi piel cada vez es mas suave y también he notado que los bellos tardan mas en salir, los debilita. con una cola carga de la batería puedo usarla hasta 5 veces en la semana. El hecho de que sea depiladora y y tenga cabezal de rasurado para área de bikini es buenisimo por que no he tenido que preocuparme nunca mas por tener un rastrillo a la mano

Ventajas

Ahorro en tiempo y dinero

Contras

Nada, es una excelente compra

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE632/00 Wet & Dry epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE632/00 Wet & Dry epilator

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