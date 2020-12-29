Descontinuado
Para piernas, cuerpo, cara y pies
Discos de cerámica que cortan el vello
Cinco rutinas de cuidado corporal
+ 9 accesorios
Cabezal de depilación fabricado con una superficie de cerámica que corta hasta el vello más fino. Rotación de disco más rápida (2200 RPM) para una extracción del vello a mayor velocidad.
El cabezal extra ancho de depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.
Diseño galardonado* para eliminar el vello sin esfuerzo
4.3
de 5
368
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Usuario2412
29/12/2020
México
Comprador verificado
Depiladora de fácil uso, accesorios versátiles
La depiladora es muy fácil de ocupar, los accesorios ayudan a remover el vello de ciertas zonas con menor dolor, después de la depilación completa, el uso de distintos accesorios ayuda a masajear la zona y disminuir el enrojecimiento ocasionado en áreas sensibles.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry epilator
Liz91
04/10/2020
México
Fabuloso producto
Es un producto que cualquiera que lo pruebe quedará encantado con los resultados, es y será siempre uno de mis productos que es de mis favoritos
Ventajas
Súper recomendado no tengo objeción
Contras
No tengo nada en contra 100% satisfecha
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry epilator
Erika Ucan
03/10/2020
México
Muy buena
Padrísima porque elimina el vello totalmente y es muy cómoda para andar en cualquier lado
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Prestige BRE652/00 Wet & Dry epilator
Premio al diseño IF 2016