Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Satinelle Prestige Depiladora en húmedo y seco
Descontinuado
Asistencia técnica
BRE652/00
Ir a la tienda
Registra tu producto
Regístrese dentro de los 90 días posteriores a la compra y obtenga una garantía extendida (es posible que se apliquen condiciones).
Guía de inicio rápido - English (US)
Data Act Document
Todas (13)
Cuándo sustituir el disco de eliminación de callos de la lima eléctrica para pies de Philips Satinelle
¿Puedo utilizar la lima eléctrica para pies de Philips Satinelle mojada?
¿Cómo puedo obtener los mejores resultados con la lima eléctrica para pies de Philips Satinelle?
¿Puedo aplicar algún producto en los pies antes de utilizar la lima eléctrica para pies de Philips Satinelle?
¿Se pueden dañar los vasos linfáticos de las axilas al utilizar la depiladora?
Satinelle/Epilator series 8000Cabezal de cepillado para exfoliación
Satinelle/Epilator series 8000Tapa para zonas sensibles
Mi depiladora de Philips hace mucho ruido
Se me irrita la piel después de utilizar la depiladora Philips