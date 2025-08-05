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Eliminación del vello
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6000 Series Afeitadora corporal
Asistencia técnica
BRL128/00
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¿Puedo utilizar mi afeitadora femenina Philips en el baño o en la ducha?
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora femenina Philips?
¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?
Tengo alergia al níquel. ¿Puedo utilizar este aparato?
¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
Cable USB
Mi afeitadora femenina Philips no funciona
Mi afeitadora femenina Philips Sonicare hace mucho ruido
No encuentro el adaptador/cargador USB para mi producto Philips
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