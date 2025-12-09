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Lady Shaver Series 6000Afeitadora sin cable, en seco y húmedo

BRL138/00

4.7

| (51) Opiniones | 98% ha recomendado este producto

Una afeitada suave y al ras. Incluso en zonas sensibles.

Descubre una experiencia de afeitado suave, rápida y cómoda. Afeita el vello de hasta 0,2 mm. La vida es demasiado ajetreada como para complicarse con rutinas de afeitado. Disfruta de un afeitado sencillo que se adapta a tu agenda y te proporciona comodidad en la piel. Probada dermatológicamente.

Ver todos los beneficios

Afeitada suave. Cuidado real. El autocuidado no es ser egoísta.

Una afeitada suave y al ras. Incluso en zonas sensibles.

  • Uso en seco y húmedo

  • Para piernas, cuerpo y área del bikini

  • +4 accesorios

  • Hasta 80 minutos de autonomía

Elimine incluso los vellos más cortos, de tan solo 0,2 mm, para lograr una afeitada suave y al ras.

Elimine incluso los vellos más cortos, de tan solo 0,2 mm, para lograr una afeitada suave y al ras.

Sistema de tres cuchillas para una afeitada suave y delicada, que previene cortes y rasguños. Está compuesto por puntas de recortador de doble cara que recortan previamente todo el vello. Las láminas de afeitado con orificios en forma de diamante están diseñadas para afeitar el vello previamente recortado de una sola pasada.

Menos ardor, menos enrojecimiento y más comodidad para la piel**.

Menos ardor, menos enrojecimiento y más comodidad para la piel**.

Olvídate de las irritaciones y el enrojecimiento causados por la afeitadora: el 80 % de las mujeres disfrutó de una piel suave y sin irritaciones tras su uso**. Probado dermatológicamente en pieles sensibles.

Húmedo para la ducha. Seco para llevar.

Húmedo para la ducha. Seco para llevar.

Se adapta perfectamente a tu rutina, ya sea que estés en la ducha o en cualquier lugar. En húmedo o en seco, tú decides.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

51

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

3
2

09/12/2025

España

España

Comprador verificado

Afeitadora perfecta en funcionamiento y resultados

Después de probar esta afeitadora tengo que decir que me ha sorprendido.Cuando la sacaste la caja ya te das cuenta de que el peso de la depiladora es muy ligero lo que facilita mucho a la hora de depilarte. Además de que al tener diferentes cabezales se adaptan perfectamente a las diferentes partes del cuerpo para hacer que la depilación sea sin dolor y con un resultado perfecto. Lo mejor de todo además de que no duele nada es que en un momento te depila y ni te das cuenta. La forma alargada y estrecha es perfecta para cogerla y que resulte cómoda. El diseño es muy bonito y el color también. además viene con una bolsa para guardarla, lo que es ideal para podérsela llevar de viaje o para protegerla cuando no la estés usando. La batería dura mucho y la opción de poderla usar en mojado me parece ideal. El que sea inalámbrica es muy cómodo ya que no te molesta el cable como con las que tenía antes. Parece cuando la coges que al no pesar nada no va a hacer un buen trabajo pero cuando la enciendes y compruebas como en segundos te desaparecen todo el pelo es cuando te das cuenta de que las primeras apariencias no son siempre las reales. Además de todo esto no hace nada de ruido y ahora puedo decir que sí que me apetece depilarme ya que antes era como un castigo y quería acabar cuanto antes. también tengo que decir que no se quedan ningún pelo cuando pasas la depiladora cosa que con la que tenía antes además de que tenía que pasarla muchas veces siempre se me quedaba pelos sin quitar. Estoy encantada con esta afeitadora por el diseño el peso, el ruido... y por lo bien que va. Me encanta.

Ventajas

No pesa nada lo que es perfecto - Muy cómodo y práctico al no llevar cable. - Nada de ruido mientras la usas. - Estuche muy práctico para llevarla de viaje o guardarla para protegerla. - batería: dura mucho tiempo. - Resultados: en poco tiempo ti

Contras

No tengo nada que decir de malo de esta afeitadora.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Afeitadora sin cable Wet & Dry

Fecha de uso 2024-11-09

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Afeitadora sin cable Wet & Dry

Fecha de uso 2024-11-09

01/12/2025

España

España

Muy manejable de uso

Es muy sencilla de usar y facilita la eliminación del vello. Me encanta poder usarla en la ducha

Ventajas

Manejo sencillo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Afeitadora sin cable Wet & Dry

Fecha de uso 2025-11-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Afeitadora sin cable Wet & Dry

Fecha de uso 2025-11-01

25/11/2025

España

España

Súper práctica y resultado perfecto

Para mí es una depiladora 5⭐! El cabezal de corte es una maravilla, permite rasurar dejando suavidad a la vez que los laterales cortan como las cuchillas convencionales. Es rápida y muy fácil de limpiar, como es resistente al agua puedes limpiar el cabezal directamente debajo del grifo. Sin duda la volvería a escoger

Esta reseña se realizó para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Afeitadora sin cable Wet & Dry

Fecha de uso 2025-10-25

Esta reseña se realizó para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Afeitadora sin cable Wet & Dry

Fecha de uso 2025-10-25

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Avisos legales

  1. El 76,2 % está de acuerdo, HPT Países Bajos, n=42, 2025.

  2. En comparación con su afeitadora femenina actual, HUT Alemania N=49, 2021.

  3. Con garantía de 2 años.