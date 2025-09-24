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Lady Shaver Series 6000 Afeitadora para uso inalámbrico en seco y húmedo

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Lady Shaver Series 6000Afeitadora para uso inalámbrico en seco y húmedo

BRL146/00

Lady Shaver Series 6000 Afeitadora para uso inalámbrico en seco y húmedo

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Manuales y documentación

Data Act Document

  • PDF archivo, 207.8 kB
  • 24 September 2025

Declaración de conformidad del RU - English (US)

  • ZIP archivo, 77.9 kB
  • 7 July 2025

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines

Resolución de problemas

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