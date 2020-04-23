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Descontinuado

SatinShave PrestigeAfeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

BRL170/00

4
| (4) Opiniones
Afeitado al ras impecable
Disfruta de un afeitado al ras perfecto y cómodo en piernas y cuerpo. Nuestro sistema de afeitado más avanzado te garantiza una piel suave y sin irritación. SatinShave Prestige es tan cómoda que podrás afeitarte a diario, pero gracias a sus resultados al ras, no tendrás que hacerlo.
Ver todos los beneficios

con nuestro sistema de afeitado más avanzado

Afeitado al ras impecable

  • Afeitadora de doble lámina

  • Sistema de afeitado avanzado

  • 1 h de recarga + carga rápida

  • 5 accesorios

Nuestro sistema más avanzado para el afeitado más al ras

Nuestro sistema más avanzado para el afeitado más al ras

Las cuchillas curvas y flexibles son un 75 % más eficaces que las cuchillas Ladyshave tradicionales*. Situadas debajo de la lámina protectora, siguen tus contornos para ofrecerte nuestro afeitado más al ras.

Cabezal Multiflex con láminas dobles para evitar dejar vello

Cabezal Multiflex con láminas dobles para evitar dejar vello

A medida que pasas la afeitadora por tu cuerpo, el cabezal Multiflex con láminas flotantes y cuello flexible se desliza de forma uniforme para mantener un contacto óptimo con la piel. Las láminas dobles de afeitado garantizan que no se escape el vello.

Almohadillas cómodas de tacto suave para una piel extremadamente suave

Almohadillas cómodas de tacto suave para una piel extremadamente suave

Las almohadillas de tacto suave situadas a cada lado del cabezal de afeitado te ofrecen una pasada uniforme y una sensación cómoda, especialmente en las zonas curvas.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

4

Opiniones

4
3
2

23/04/2020

España

España

Buena

Autonomía y buen acabado. Ergonómico. Lo recomendaría

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL160/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

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20/06/2020

Colombia

Colombia

Es maravillosa

El producto es excelente, se identifica plenamente con lo que esperámos las mujeres de una afeitadora femenina.

Ventajas

Excelente producto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL170/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

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27/09/2018

Colombia

Colombia

Util y rápida

la he usado varias veces desde que la tengo y me sorprende la rapidez para rasurar las piernas, es muy facil para lavar e intercambiar los accesorios, me encanta !!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL170/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Prestige BRL170/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

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