Descontinuado
BTM1360/55
Dale poder a tus temas
Escucha la música digital de tu smartphone a través de Bluetooth o reproduce CD de MP3 y CD-R/RW en este microsistema de Philips. Los altavoces Bass Reflex y la potencia de salida máxima de 30 W ofrecen unos graves atronadores y un sonido envolvente.
Bluetooth®
Puerto USB para cargar
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
Con la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.
MP3 significa MPEG 1 Audio nivel 7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.
4.0
de 5
6
Opiniones
Marco51
02/02/2018
México
excelente
Muy buen equipo de sonido y muy fácil de usar y practicó
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM1360 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
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Erik11
12/04/2020
España
Muy buen diseño y muy bueno el sonido
Me encanta, muy buen diseño, lo recomendaría al 100%
Ventajas
El volumen es inmejorable tiene una calidad súper buena y es pequeño para la calidad
Contras
En contra no tengo nada ya que es muy buen producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM1360 Microcadena
Fecha de uso 2018-04-12
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2018-04-12
josué
25/11/2017
España
Totalmente satisfecho
Teniendo claro para qué debe usarse, yo estoy muy contento con la compra. Se escucha genial, es fácil de manejar y configurar y la conexión bluetooth es una maravilla.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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