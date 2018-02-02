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Descontinuado

Microcadena

BTM1360/55

4

| (6) Opiniones

Dale poder a tus temas

Escucha la música digital de tu smartphone a través de Bluetooth o reproduce CD de MP3 y CD-R/RW en este microsistema de Philips. Los altavoces Bass Reflex y la potencia de salida máxima de 30 W ofrecen unos graves atronadores y un sonido envolvente.

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Dale poder a tus temas

  • Bluetooth®

  • Puerto USB para cargar

Transmite música de manera inalámbrica por medio de Bluetooth™ desde tu smartphone

Transmite música de manera inalámbrica por medio de Bluetooth™ desde tu smartphone

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente

USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente

Con la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

MP3 significa MPEG 1 Audio nivel 7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

6

Opiniones

1

02/02/2018

México

México

excelente

Muy buen equipo de sonido y muy fácil de usar y practicó

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM1360 Microcadena

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM1360 Microcadena

12/04/2020

España

España

Muy buen diseño y muy bueno el sonido

Me encanta, muy buen diseño, lo recomendaría al 100%

Ventajas

El volumen es inmejorable tiene una calidad súper buena y es pequeño para la calidad

Contras

En contra no tengo nada ya que es muy buen producto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM1360 Microcadena

Fecha de uso 2018-04-12

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2018-04-12

25/11/2017

España

España

Totalmente satisfecho

Teniendo claro para qué debe usarse, yo estoy muy contento con la compra. Se escucha genial, es fácil de manejar y configurar y la conexión bluetooth es una maravilla.

Sí, recomiendo este producto

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