Descontinuado
Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil
La cámara de video ESee CAM102 captura tus momentos más preciados con excelente nitidez en formato Full HD. Graba videos con un solo botón y compártelos al instante en tu televisor y en línea. Además, puedes conectarte de forma simple con otros dispositivos a través del conector USB integrado.
No te pierdas ni uno de esos momentos especiales. La cámara de video Philips se enciende en tan sólo dos segundos gracias a su exclusivo procesador de alta velocidad y el procesamiento exclusivo de señales. El diseño de los botones facilita el uso, y con sólo presionar un botón puedes empezar a filmar en alta definición de inmediato. La cámara de video Philips te permite capturar hasta los momentos más sorprendentes para que nunca te pierdas ni un detalle.
El software Windows incorporado te permite subir videos a sitios web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin complicaciones. Si tienes una computadora Mac, puedes organizar, editar y compartir tus videos fácilmente con iMovie de iLife. El formato de video HD (H.264) con una técnica de compresión avanzada de la videocámara Philips te permite crear archivos más pequeños que los de las cámaras digitales o de video y los celulares comunes, sin afectar la calidad del original, por lo que podrás compartirlos rápidamente. Estos archivos también se pueden utilizar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.
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4.0
de 5
4
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
SalvaAO
18/12/2013
España
buena calidad en fotos y video
buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición
gabi7
14/09/2012
España
Tremendamente práctico y fácil de usar
Lo llevas en el bolsillo, lo usas con una mano y no se escapa nada de las vacaciones o acontecimientos, en tres segundos estás grabando, en dos reproduces, todo desde un bolsillo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición
Titus
07/09/2012
España
Es un producto moderno y muy portable
Es una máquina sencilla de manejar, muy portable y con una imagen bastante aceptable. Uno de los inconvenientes que tiene es que sólo dispone de zoom digital ( corto ) pero no óptico. Por lo demás, es un máquina que yo recomendaría. Me ha gustado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición