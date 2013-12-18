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Descontinuado

videocámara HD

CAM102BL/00

4

| (4) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil

La cámara de video ESee CAM102 captura tus momentos más preciados con excelente nitidez en formato Full HD. Graba videos con un solo botón y compártelos al instante en tu televisor y en línea. Además, puedes conectarte de forma simple con otros dispositivos a través del conector USB integrado.

Ver todos los beneficios

Revive tus mejores momentos en alta definición

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Funciona con sólo pulsar un botón para que puedas capturar tus mejores momentos al instante

Funciona con sólo pulsar un botón para que puedas capturar tus mejores momentos al instante

No te pierdas ni uno de esos momentos especiales. La cámara de video Philips se enciende en tan sólo dos segundos gracias a su exclusivo procesador de alta velocidad y el procesamiento exclusivo de señales. El diseño de los botones facilita el uso, y con sólo presionar un botón puedes empezar a filmar en alta definición de inmediato. La cámara de video Philips te permite capturar hasta los momentos más sorprendentes para que nunca te pierdas ni un detalle.

Comparte rápidamente tus archivos en Facebook y You Tube o por mail

Comparte rápidamente tus archivos en Facebook y You Tube o por mail

El software Windows incorporado te permite subir videos a sitios web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin complicaciones. Si tienes una computadora Mac, puedes organizar, editar y compartir tus videos fácilmente con iMovie de iLife. El formato de video HD (H.264) con una técnica de compresión avanzada de la videocámara Philips te permite crear archivos más pequeños que los de las cámaras digitales o de video y los celulares comunes, sin afectar la calidad del original, por lo que podrás compartirlos rápidamente. Estos archivos también se pueden utilizar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.

Conexión directa al televisor mediante HDMI para ver tus videos en alta definición

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Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

4

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

18/12/2013

España

España

buena calidad en fotos y video

buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición

14/09/2012

España

España

Tremendamente práctico y fácil de usar

Lo llevas en el bolsillo, lo usas con una mano y no se escapa nada de las vacaciones o acontecimientos, en tres segundos estás grabando, en dos reproduces, todo desde un bolsillo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición

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07/09/2012

España

España

Es un producto moderno y muy portable

Es una máquina sencilla de manejar, muy portable y con una imagen bastante aceptable. Uno de los inconvenientes que tiene es que sólo dispone de zoom digital ( corto ) pero no óptico. Por lo demás, es un máquina que yo recomendaría. Me ha gustado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición

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