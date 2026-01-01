Descontinuado
CAM102SB/00
Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil
La cámara de video ESee CAM102 captura tus momentos más preciados con excelente nitidez en formato Full HD. Graba videos con un solo botón y compártelos al instante en tu televisor y en línea. Además, puedes conectarte de forma simple con otros dispositivos a través del conector USB integrado.
Ahora puedes capturar todo lo que quieras con la cámara de video Philips con ranura para tarjetas Micro SD. Su tamaño es pequeño pero posee una gran capacidad de almacenamiento, ya que la tarjeta Micro SD te permite guardar de forma segura todos tus videos y fotos. Además, su diseño facilita el transporte para que la puedas llevar donde quieras, sin complicaciones. La ranura para tarjetas Micro SD es compatible con todas las tarjetas Micro SD universales y te permite expandir la memoria hasta 32 GB para grabar hasta 16 horas de video en alta definición. Para que grabes y no pares nunca.
Captura y disfruta de tus videos en alta definición (Full HD 1080p). El número "1080" representa la resolución de imagen, es decir, la cantidad de líneas horizontales que hay en la pantalla, mientras que “p” significa escaneo progresivo y se refiere a la secuencia de aparición de las líneas en cada cuadro. La resolución 1080p te permite grabar videos con una calidad de imagen superior a la de los teléfonos móviles y las cámaras digitales comunes. Además, la cámara de video usa el formato de video H.264 de los reproductores y discos Blu-ray. Con este formato de última generación y una gran calidad puedes capturar y revivir tus mejores momentos en alta definición.
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