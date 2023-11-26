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CAM200WH/00
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¿Por qué se apaga automáticamente mi videocámara Philips?
¿Admite mi videocámara Philips tarjetas SDHC?
¿Cómo pongo la tarjeta SD a ajustes y valores de fábrica?
El vídeo/imagen hecho con mi videocámara Philips no tiene color.
El video hecho por mi videocámara Philips está distorsionado en la TV.
El vídeo/imagen hecho con mi videocámara Philips está borroso.
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