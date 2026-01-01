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Descontinuado

videocámara HD

CAM295WH/00

Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil

Grabar videos y tomar fotos en Full HD es muy simple con la cámara de video ESee CAM295. Su pantalla táctil de 3” te ofrece un control intuitivo y con las funciones de edición instantánea e impresión rápida puedes compartir tus archivos inmediatamente en el televisor o en línea.

Ver todos los beneficios

Con control de pantalla táctil

Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil

Editor de video instantáneo para editar de forma simple en la cámara

Formato de grabación dual para videos en Full HD y resoluciones inferiores

Formato de grabación dual para videos en Full HD y resoluciones inferiores

Los videos Full HD son ideales para mirar en televisores HD, pero no son prácticos para enviar por correo electrónico o compartirlos en línea porque hay que comprimirlos y convertirlos a un formato de menor calidad. La cámara tiene una función de grabación dual para que te olvides de este problema. Puedes grabar tus videos en dos formatos simultáneamente: Full HD (1080p) y QWVGA (240p) para disfrutar al máximo de tus videos en un televisor HD o compartir tus videos de menor resolución de forma electrónica al instante.

Comparte rápidamente tus archivos en Facebook y You Tube o por mail

Comparte rápidamente tus archivos en Facebook y You Tube o por mail

El software Windows incorporado te permite subir videos a sitios web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin complicaciones. Si tienes una computadora Mac, puedes organizar, editar y compartir tus videos fácilmente con iMovie de iLife. El formato de video HD (H.264) con una técnica de compresión avanzada de la videocámara Philips te permite crear archivos más pequeños que los de las cámaras digitales o de video y los celulares comunes, sin afectar la calidad del original, por lo que podrás compartirlos rápidamente. Estos archivos también se pueden utilizar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.

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