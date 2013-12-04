Descontinuado
Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil
Grabar videos y tomar fotos en Full HD es muy simple con la cámara de video ESee CAM300. Su pantalla táctil de 3” te ofrece un control intuitivo y con las funciones de edición instantánea e impresión rápida puedes compartir tus archivos inmediatamente en el televisor o en línea.
Los videos Full HD son ideales para mirar en televisores HD, pero no son prácticos para enviar por correo electrónico o compartirlos en línea porque hay que comprimirlos y convertirlos a un formato de menor calidad. La cámara tiene una función de grabación dual para que te olvides de este problema. Puedes grabar tus videos en dos formatos simultáneamente: Full HD (1080p) y QWVGA (240p) para disfrutar al máximo de tus videos en un televisor HD o compartir tus videos de menor resolución de forma electrónica al instante.
Con esta avanzada tecnología puedes capturar excelentes videos para compartirlos con tus amigos y familiares. Los sensores giratorios con algoritmos avanzados ofrecen videos más estables y sin distorsiones porque miden la distancia que existe entre el suelo y el lente de la cámara para realizar las correcciones adecuadas cuando la cámara se mueve. Esta tecnología avanzada te ofrece imágenes nítidas siempre para que captures tus mejores momentos en videos de excelente calidad.
4.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Blondy
04/12/2013
España
Muy buen producto
Perfecta vídeo cámara, compacta, de facil manejo y poco peso.La puedes llevar a cualquier parte .Muy buenas fotos e imágenes!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM300BL Videocámara de alta definición
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM300BL Videocámara de alta definición