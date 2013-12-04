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Descontinuado

videocámara HD

CAM300BL/00

4

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil

Grabar videos y tomar fotos en Full HD es muy simple con la cámara de video ESee CAM300. Su pantalla táctil de 3” te ofrece un control intuitivo y con las funciones de edición instantánea e impresión rápida puedes compartir tus archivos inmediatamente en el televisor o en línea.

Ver todos los beneficios

Con control de pantalla táctil

Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil

Conexión directa al televisor mediante HDMI para ver tus videos en alta definición

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Formato de grabación dual para videos en Full HD y resoluciones inferiores

Formato de grabación dual para videos en Full HD y resoluciones inferiores

Los videos Full HD son ideales para mirar en televisores HD, pero no son prácticos para enviar por correo electrónico o compartirlos en línea porque hay que comprimirlos y convertirlos a un formato de menor calidad. La cámara tiene una función de grabación dual para que te olvides de este problema. Puedes grabar tus videos en dos formatos simultáneamente: Full HD (1080p) y QWVGA (240p) para disfrutar al máximo de tus videos en un televisor HD o compartir tus videos de menor resolución de forma electrónica al instante.

Graba videos más claros y sin movimientos con la avanzada tecnología antivibraciones

Graba videos más claros y sin movimientos con la avanzada tecnología antivibraciones

Con esta avanzada tecnología puedes capturar excelentes videos para compartirlos con tus amigos y familiares. Los sensores giratorios con algoritmos avanzados ofrecen videos más estables y sin distorsiones porque miden la distancia que existe entre el suelo y el lente de la cámara para realizar las correcciones adecuadas cuando la cámara se mueve. Esta tecnología avanzada te ofrece imágenes nítidas siempre para que captures tus mejores momentos en videos de excelente calidad.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

5
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04/12/2013

España

España

Muy buen producto

Perfecta vídeo cámara, compacta, de facil manejo y poco peso.La puedes llevar a cualquier parte .Muy buenas fotos e imágenes!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM300BL Videocámara de alta definición

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM300BL Videocámara de alta definición

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