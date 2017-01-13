CP0880
Peine recortador para su Multigroom
Este peine recortador es para su Multigroom y le permite cortar y peinar su cabello como más le guste. Precisión garantizada para el estilo que quiere.Ver todos los beneficios
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
De vez en cuando, es necesario renovar sus productos, pero nunca fue tan fácil como con las piezas de repuesto para renovar sus productos. Todo esto con garantía de calidad Philips.
Partes reemplazables
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.