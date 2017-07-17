Descontinuado
Inunda tu habitación con música y estilo
Este altavoz con base compacto ofrece un sonido profundo y nítido sorprendente. Además, se sincroniza automáticamente con los ajustes de hora de tu iPhone o iPod. Disfruta de la luz nocturna regulable y de la comodidad de poder cargar un segundo dispositivo móvil a través de la conexión USB.
La aplicación gratuita ofrece muchas funciones exclusivas para tu altavoz base. Puedes consultar el tiempo, la hora e incluso utilizar tus imágenes favoritas como fondo de pantalla. DockStudio también te permite escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo. Ya hay en camino más actualizaciones con estilos visuales y nuevas funciones.
El puerto de carga especial tiene un diseño inteligente que te permite conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso con fundas protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música favorita sin complicaciones.
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5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Jaimecel
17/07/2017
Colombia
Sonido asombroso, para algo tan compacto.
Sonido asombroso para una unidad tan compacta, me encantó su reloj formado por puntos que puedo ver aun sin tener que usar lentes. El poder cargar mi Ipod y Iphone al mismo tiempo es una gran conveniencia. Diseño hermoso y elegante. Ademas no hay calentamiento por ninguna parte lo que es señal de su bajo consumo. La mejor adquisicion que he hecho.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1110 Altavoz con base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS1110 Altavoz con base