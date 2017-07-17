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Descontinuado

Altavoz con base

DS1110/93

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Inunda tu habitación con música y estilo

Este altavoz con base compacto ofrece un sonido profundo y nítido sorprendente. Además, se sincroniza automáticamente con los ajustes de hora de tu iPhone o iPod. Disfruta de la luz nocturna regulable y de la comodidad de poder cargar un segundo dispositivo móvil a través de la conexión USB.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Inunda tu habitación con música y estilo

Sonido omnidireccional para llenar de música tu habitación

Aplicación gratuita DockStudio, para disfrutar radio por Internet y otras fantásticas funciones

Aplicación gratuita DockStudio, para disfrutar radio por Internet y otras fantásticas funciones

La aplicación gratuita ofrece muchas funciones exclusivas para tu altavoz base. Puedes consultar el tiempo, la hora e incluso utilizar tus imágenes favoritas como fondo de pantalla. DockStudio también te permite escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo. Ya hay en camino más actualizaciones con estilos visuales y nuevas funciones.

Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda

Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda

El puerto de carga especial tiene un diseño inteligente que te permite conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso con fundas protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música favorita sin complicaciones.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

17/07/2017

Colombia

Colombia

Sonido asombroso, para algo tan compacto.

Sonido asombroso para una unidad tan compacta, me encantó su reloj formado por puntos que puedo ver aun sin tener que usar lentes. El poder cargar mi Ipod y Iphone al mismo tiempo es una gran conveniencia. Diseño hermoso y elegante. Ademas no hay calentamiento por ninguna parte lo que es señal de su bajo consumo. La mejor adquisicion que he hecho.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1110 Altavoz con base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS1110 Altavoz con base

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