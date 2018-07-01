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Descontinuado

Minisistema Hi-Fi

FX30/55

3.4

| (18) Opiniones

Sonido potente de manera inalámbrica

Transmite música de manera inalámbrica a través de Bluetooth® desde cualquier dispositivo inteligente, con la tecnología NFC para un emparejamiento instantáneo. Un amplificador doble ofrece mejor calidad de sonido, y una potencia de salida total de 720 W RMS entrega un sonido increíblemente potente.

Ver todos los beneficios

Sonido potente de manera inalámbrica

  • Bluetooth® y NFC

Potencia total de salida 720 W RMS/ 9.500 W PMPO

Un toque para emparejar por Bluetooth a smatphones con NFC activada

Un toque para emparejar por Bluetooth a smatphones con NFC activada

Sincroniza fácilmente los dispositivos Bluetooth con la tecnología NFC (Near Field Communications) con un solo toque. Solo toca el smartphone o la tablet compatible en el área NFC de un parlante para encenderlo, iniciar la sincronización con Bluetooth y comenzar a transmitir música.

Entrada de audio para reproducción de música portátil

Entrada de audio para reproducción de música portátil

La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 5

18

Opiniones

01/07/2018

México

México

Las luces

Todo está bien, suena muy duro para su tamaño, se notan esos 720w rms, pero es una lástima que algunas funciones queden capadas si no tienes el control remoto, en especial la opción de apagar la luces que de noche se vuelven molestas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX30 Minisistema Hi-Fi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX30 Minisistema Hi-Fi

10/12/2017

España

España

Buen equipo

Es un buen equipo, gran sonido y puedo conectar mis dispositivos vía bluetooth

Esta reseña se realizó para FX30 Mini Hi-Fi System

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24/12/2018

Chile

Chile

Una excelente inversión!

Philips como siempre teniendo buenísimos productos. Un potente microcomponente que satisface las necesidades. Sonido impecable, conexión inalámbrica fácil y rápida, horas de reproducción sin problemas. Control remoto bastante útil. Consumo de energía económico.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX30 Minisistema Hi-Fi

Sí, recomiendo este producto

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