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2500 series Plancha de vapor
Descontinuado
Asistencia técnica
GC2510/12
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Todas (3)
Tipo de agua para la plancha de vapor o el vaporizador
¿Cómo descalcifico mi plancha de vapor de Philips?
Cómo limpiar la suela de la plancha de vapor/en seco Philips
Serie 500Quitapelusas eléctrico
Mi plancha de vapor Philips ya no se calienta
El centro de planchado Philips no quita las arrugas
Mi plancha de vapor Philips echa humo al calentarse
La plancha de vapor Philips no produce vapor
El piloto Calc-Clean de mi centro de planchado Philips no deja de parpadear