Descontinuado
Cuchillas de acero inoxidable
13 posiciones de longitud
75 min. de uso sin cable/8 h de carga
Nuestra cortadora de cabello Philips con peine recortador nuevo e innovador se diseñó para evitar que el cabello se quede atascado. Para que puedas cortar tu cabello de principio a fin, sin interrupciones.
La cortadora de cabello Philips 3000 cuenta con la tecnología avanzada DualCut para una máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñada para mantenerse tan afilada como el primer día.
Las cuchillas autoafilables de acero están diseñadas para ser increíblemente duraderas. Incluso después de 5 años, cortan con la misma precisión y exactitud que el primer día.
4.5
de 5
43
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
Chiquis
21/04/2023
México
Me encanta esta marca , una máquina, practica
Porque está es la tercera máquina que tengo de está marca , ligueras para el trabajo diario, con una durabilidad de sus cuchillas excelentes
Ventajas
Liguera , corte perfectamente
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Hair clipper
Pole_star
03/11/2020
México
Comprador verificado
Me gusta mucho
Porque cumple con todas mis expectativas, lo unico que me gustaria es que el peine trajera mas medidas
Ventajas
Facil de usar, práctica
Contras
El peine tiene medidas limitadas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Hair clipper
Podadora
28/10/2020
México
Es fácil de usar y se limpia muy bien.
El producto es muy ligero para que no se canse la mano y fácil de usar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3520/15 Hair clipper
Corta con mayor rapidez y sin obstrucciones: probado en corte de pelo de hasta 19 mm, en comparación con el modelo anterior de peine recortador
Corta 2 veces más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips