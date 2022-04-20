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Hairclipper series 3000 Cortadora
Descontinuado
Asistencia técnica
HC3520/15
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¿El cortapelos Philips sirve para el vello corporal?
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¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
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¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
HairclipperCortador
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño