Descontinuado
Cuerpo, cara
El cabezal de corte para el vello facial es fantástico a la hora de realizar retoques rápidos en cualquier parte. El cabezal de corte de 8,47 mm (1/3") garantiza un uso rápido y preciso en todas las zonas del rostro.
Con 2 opciones de longitud, de 2 mm y 4 mm, para recortar el vello a la longitud precisa que desees. Solo tienes que colocar el peine-guía en el cabezal de corte para lograr un resultado preciso y uniforme.
Es lo suficientemente pequeño como para que quepa en un bolso normal y funciona con pilas; para que te lo puedes llevar donde quieras. Incluye pilas AAA.
4.3
de 5
35
Opiniones
91%
ha recomendado este producto
OleO
26/06/2018
México
Está excelente
Ya tengo tres años con este producto y estoy totalmente feliz de tenerlo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6391/10 Precision trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6391/10 Precision trimmer
angierb7
21/01/2017
España
Facil de usar, buen resultado
Me gusta porque es práctico, obtienes muy buen resultado y para las que no tenemos mucho tiempo es genial no tener que estar "preparándolo todo para depilarte" Buena idea PHILIPS!!! los felicito.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6390/10 Precision trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6390/10 Precision trimmer
anitarm
04/03/2016
España
Un pequeño que no debe faltar en el tocador
Llevo utilizando este producto unos meses y estoy encantada. Además con las pinzas que lleva también con luz es mucho mas fácil depilarse las cejas. Lo puedes dejar en el tocador o llevarlo en el bolso (parece un lápiz de labios)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6392/00 Touch-up pen trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6392/00 Touch-up pen trimmer