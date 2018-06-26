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  • Piel suave en todo momento
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Descontinuado

Lápiz recortador para retoques

HP6388/00

4.3
| (35) Opiniones | 91% ha recomendado este producto
Piel suave en todo momento
¡Ten el control en todo momento y lugar! El nuevo recortador de Philips es tu nueva herramienta discreta de belleza que te permite quitar de manera sencilla y rápida incluso los vellos más finos de tu rostro. Incluye un cepillo de limpieza para proporcionarte higiene adicional.
Ver todos los beneficios

Recortador para vello corporal para usar en cualquier lugar

Piel suave en todo momento

  • Cuerpo, cara

Cabezal de corte de 8,47 mm (1/3") para eliminar fácilmente el vello facial

Cabezal de corte de 8,47 mm (1/3") para eliminar fácilmente el vello facial

El cabezal de corte para el vello facial es fantástico a la hora de realizar retoques rápidos en cualquier parte. El cabezal de corte de 8,47 mm (1/3") garantiza un uso rápido y preciso en todas las zonas del rostro.

Peine-guía para cejas de 2 y 4 mm para unificar la longitud

Peine-guía para cejas de 2 y 4 mm para unificar la longitud

Con 2 opciones de longitud, de 2 mm y 4 mm, para recortar el vello a la longitud precisa que desees. Solo tienes que colocar el peine-guía en el cabezal de corte para lograr un resultado preciso y uniforme.

Tan pequeño que lo puedes llevar a cualquier parte

Tan pequeño que lo puedes llevar a cualquier parte

Es lo suficientemente pequeño como para que quepa en un bolso normal y funciona con pilas; para que te lo puedes llevar donde quieras. Incluye pilas AAA.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

35

Opiniones

91%

ha recomendado este producto

26/06/2018

México

México

Está excelente

Ya tengo tres años con este producto y estoy totalmente feliz de tenerlo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6391/10 Precision trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6391/10 Precision trimmer

21/01/2017

España

España

Facil de usar, buen resultado

Me gusta porque es práctico, obtienes muy buen resultado y para las que no tenemos mucho tiempo es genial no tener que estar "preparándolo todo para depilarte" Buena idea PHILIPS!!! los felicito.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6390/10 Precision trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6390/10 Precision trimmer

04/03/2016

España

España

Un pequeño que no debe faltar en el tocador

Llevo utilizando este producto unos meses y estoy encantada. Además con las pinzas que lleva también con luz es mucho mas fácil depilarse las cejas. Lo puedes dejar en el tocador o llevarlo en el bolso (parece un lápiz de labios)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6392/00 Touch-up pen trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6392/00 Touch-up pen trimmer

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