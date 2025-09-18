Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Eliminación del vello
Todas las series
Lápiz recortador para retoques
Descontinuado
Asistencia técnica
HP6388/00
Ir a la tienda
Inicie sesión o cree una cuenta
Tendrá acceso inmediato a manuales, asistencia personalizada y mucho más. Además, es rápido y fácil.
Manual de información importante
Declaración de conformidad del RU - English (US)
Todas (5)
¿Cómo se utiliza el recortador de precisión de Philips?
¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
¿Cómo sustituir la pila del lápiz recortador para retoques Philips?
¿Cómo puedo limpiar recortador de precisión de Philips?
¿Cómo instalar la unidad de corte en el lápiz recortador para retoques Philips?
Verifique los términos de su garantía e inicie un intercambio o una reparación de productos
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Comuníquese con Philips
Estamos encantados de ayudarlo