Descontinuado
HP6511/00
Más suave, más rápido
Los discos cerámicos eliminan el vello de raíz y te aseguran una piel suave y sedosa. Esta depiladora recargable te permite depilarte estés donde estés, en todo momento.
Inalámbrico
Estimula la piel de forma suave, reduce al máximo la sensación de tironeo y convierte a la depilación en un proceso más cómodo
El cabezal de la depiladora tiene discos hipoalergénicos que reducen el riesgo de irritación de la piel por alergias
1.5
de 5
2
Opiniones
romiobre
31/08/2013
Argentina
poco uso
hola sinceramente solo pude usar la depi por muy poco tiempo ya que se rempio el cabezal y aunque compre un cabezal philips original para reponer no funciono, lamento no haber podido disfrutar su producto.
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6511/00 Depiladora
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6511/00 Depiladora
Ritaleticia
11/05/2015
Argentina
Los engranajes del cabezal se dañan con facilidad
Los engranajes del cabezal se dañan con facilidad, y no encontre repuesto `para la satinelle masagge premium. Estoy muy desconforme con el producto.
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6511/00 Depiladora
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6511/00 Depiladora