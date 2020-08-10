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Descontinuado

Rizador

HP8602/00

4

| (3) Opiniones

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Temperatura máxima de 190 °C para obtener resultados perfectos

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Opiniones

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4.0

de 5

3

Opiniones

2
1

10/08/2020

Argentina

Argentina

Rizador Philips

La buclera es super práctica, y ayuda a mejorar el look de una manera rápida dejando el cabello más prolijo, con rulos más uniformes. Los bucles quedan muy naturales, no quema el pelo.

Ventajas

práctica, fácil de usar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8602/00 Rizador

Fecha de uso 2019-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8602/00 Rizador

Fecha de uso 2019-08-10

26/07/2020

Argentina

Argentina

Muy buena

Me gusta mucho. la llevo usando hace 5 años, y sigue funcionando como el primer dia. Me hubiese gustado de incluyeran un guante termico especial para evitar ciertos accidentes al principio.

Ventajas

Calienta relativamente rapido

Contras

Su sistema de piensa es poco util

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8602/00 Rizador

Fecha de uso 2018-07-26

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2018-07-26

18/07/2020

Argentina

Argentina

Rapidez

La buclera calienta rapido. Los bucles que hacen son muy definidos pero son muy chicos. El cilindro debería ser más grande para crear ondas mas naturales.

Ventajas

Rapidez de calentamiento

Contras

Diámetro del cilindro

Esta reseña se realizó para HP8602/00 Rizador

Fecha de uso 2018-07-18

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Fecha de uso 2018-07-18

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