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Rizador cónico
Descontinuado
Asistencia técnica
HP8618/00
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Declaración de conformidad de la UE - English (US)
Todas (4)
¿Puedo utilizar mi rizador de Philips para pelo corto?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
El moldeador Philips desprende un olor extraño
Mi moldeador Philips genera vapor
Mi moldeador Philips se apaga solo