Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Multi-styler
Descontinuado
Asistencia técnica
HP8698/00
Ir a la tienda
Inicie sesión o cree una cuenta
Tendrá acceso inmediato a manuales, asistencia personalizada y mucho más. Además, es rápido y fácil.
Manual del usuario
Todas (5)
¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
Mi rizador Philips no riza el pelo lo suficiente
El revestimiento de mi plancha Philips se desgasta
El moldeador Philips desprende un olor extraño
Mi plancha Philips no me alisa el pelo