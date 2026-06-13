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  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica en seco

HQ6970/33

4.7
| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Afeitada al ras, incluso en el cuello
Una afeitada confortable y al ras con la afeitadora eléctrica HQ6970 de Philips a un precio asequible. La combinación del sistema Reflex Action y la tecnología Super Lift & Cut garantiza una afeitada confortable y al ras.
Ver todos los beneficios

Cuchillas CloseCut

Afeitada al ras, incluso en el cuello

  • Flex & Float y cabezales CloseCut

  • 30 min de uso inalám./8 horas de carga

Tecnología Super Lift & Cut

Tecnología Super Lift & Cut

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta al ras.

Cabezales reemplazables

Para un máximo rendimiento, sustituya los cabezales de la afeitadora Philips cada dos años por HQ55.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.7

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

13/06/2026

México

México

13 años me duro, exelente producto muy buena elección

Ventajas

Muy buena calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Date of Use 2013-02-28

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Date of Use 2013-02-28

10/01/2024

Central América

Central América

Durabilidad

Me gusta porque aún después de 7 años y medio todavía funciona bien.

Ventajas

Práctica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/16 Afeitadora eléctrica en seco

15/05/2012

España

España

Muy buen producto

Después de años de afeitarme de la forma tradicional decidí probar con máquinas eléctricas, realmente he quedado sorprendido con esta, por su suavidad, buen corte y su batería interminable, solucionó mis problemas de afeitado, rápida, fácil y económica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/16 Afeitadora eléctrica en seco

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