Descontinuado
Flex & Float y cabezales CloseCut
30 min de uso inalám./8 horas de carga
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta al ras.
Para un máximo rendimiento, sustituya los cabezales de la afeitadora Philips cada dos años por HQ55.
Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.
4.7
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
13/06/2026
México
13 años me duro, exelente producto muy buena elección
Ventajas
Muy buena calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Date of Use 2013-02-28
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Date of Use 2013-02-28
Odin0706
10/01/2024
Central América
Durabilidad
Me gusta porque aún después de 7 años y medio todavía funciona bien.
Ventajas
Práctica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/16 Afeitadora eléctrica en seco
Américo
15/05/2012
España
Muy buen producto
Después de años de afeitarme de la forma tradicional decidí probar con máquinas eléctricas, realmente he quedado sorprendido con esta, por su suavidad, buen corte y su batería interminable, solucionó mis problemas de afeitado, rápida, fácil y económica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/16 Afeitadora eléctrica en seco