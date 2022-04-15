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Shaver series 3000 Afeitadora eléctrica en seco
Descontinuado
Asistencia técnica
HQ6970/33
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Manual del usuario
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¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
Mi afeitadora Philips no se carga
Tengo problemas con la piel después de utilizar la afeitadora Philips
No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips
La afeitadora Philips no funciona
La afeitadora Philips hace mucho ruido