Descontinuado
El mejor licuado sin trozos
La licuadora Philips con ProBlend 6 y motor de 800 W puede licuar casi todo, desde frutas y verduras hasta hielo. Su función multivelocidad permite licuar, triturar y cortar para obtener un licuado perfectamente homogéneo y la consistencia que desee.
800 W
Jarra de vidrio de 2 l
con espátula
ProBlend 6
La cuchilla situada fuera del centro en la jarra producirá turbulencia y mezcla de ingredientes de la forma más eficaz.
Esta licuadora Philips tiene un potente motor de 800 W para licuar, mezclar y triturar de manera eficaz.
La jarra de 2 l está fabricada con vidrio de alta calidad resistente a los rayones y permite procesar ingredientes calientes.
Premios
4.1
de 5
27
Opiniones
81%
ha recomendado este producto
Monica_
03/11/2023
México
Duradera
Potente y duradera, porque ya no la venden? tengo 5 años con ella y funciona de maravilla
Ventajas
Jarra 2 litros y de vidrio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/02 Licuadora
Date of Use 2021-11-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/02 Licuadora
Date of Use 2021-11-02
ndzasi
26/12/2022
México
Estoy mas que conforme.
Funciona perfecto pero luego de un tiempo me gustaria limpiar el vaso quitándolo del aro y no encuentro forma de desenroscarlo no se si hay alguna manera sencilla o solo haciendo fuerza pero lo veo imposible. Me gustaria saber como separarlo para limpiarlo a fondo. Gracias.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/02 Licuadora
Date of Use 2020-12-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/02 Licuadora
Date of Use 2020-12-26
loragus
05/01/2020
México
Comprador verificado
Buenas funciones
Me gusta el producto, tiene un excelente funcionamiento, buenos materiales.
Ventajas
Buen funcionamiento.
Contras
Ya que en caso de romperse el vaso, no se encuentra en el mercado nacional y el único proveedor autorizado, no te da respuesta para adquirirlo. Ojalá me puedan ayudar, tengo el producto sin uso.
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/02 Licuadora
Date of Use 2018-01-05
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/02 Licuadora
Date of Use 2018-01-05
En comparación con la licuadora número uno HR2094 de Philips