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Descontinuado

Avance CollectionLicuadora

HR2096/02

4.1

| (27) Opiniones | 81% ha recomendado este producto

1 premio

El mejor licuado sin trozos

La licuadora Philips con ProBlend 6 y motor de 800 W puede licuar casi todo, desde frutas y verduras hasta hielo. Su función multivelocidad permite licuar, triturar y cortar para obtener un licuado perfectamente homogéneo y la consistencia que desee.

Ver todos los beneficios

Tecnología ProBlend 6 para un resultado hasta un 50 % más fino*.

El mejor licuado sin trozos

  • 800 W

  • Jarra de vidrio de 2 l

  • con espátula

  • ProBlend 6

Jarra de diseño exclusivo descentrada para mezclar los ingredientes de manera eficiente

Jarra de diseño exclusivo descentrada para mezclar los ingredientes de manera eficiente

La cuchilla situada fuera del centro en la jarra producirá turbulencia y mezcla de ingredientes de la forma más eficaz.

Potente motor de 800 W

Potente motor de 800 W

Esta licuadora Philips tiene un potente motor de 800 W para licuar, mezclar y triturar de manera eficaz.

Máximo 2 l (con alimentos 1,5 l), jarra de vidrio de alta calidad

Máximo 2 l (con alimentos 1,5 l), jarra de vidrio de alta calidad

La jarra de 2 l está fabricada con vidrio de alta calidad resistente a los rayones y permite procesar ingredientes calientes.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_AWARD-612378

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

27

Opiniones

81%

ha recomendado este producto

03/11/2023

México

México

Duradera

Potente y duradera, porque ya no la venden? tengo 5 años con ella y funciona de maravilla

Ventajas

Jarra 2 litros y de vidrio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/02 Licuadora

Date of Use 2021-11-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/02 Licuadora

Date of Use 2021-11-02

26/12/2022

México

México

Estoy mas que conforme.

Funciona perfecto pero luego de un tiempo me gustaria limpiar el vaso quitándolo del aro y no encuentro forma de desenroscarlo no se si hay alguna manera sencilla o solo haciendo fuerza pero lo veo imposible. Me gustaria saber como separarlo para limpiarlo a fondo. Gracias.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/02 Licuadora

Date of Use 2020-12-26

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/02 Licuadora

Date of Use 2020-12-26

05/01/2020

México

México

Comprador verificado

Buenas funciones

Me gusta el producto, tiene un excelente funcionamiento, buenos materiales.

Ventajas

Buen funcionamiento.

Contras

Ya que en caso de romperse el vaso, no se encuentra en el mercado nacional y el único proveedor autorizado, no te da respuesta para adquirirlo. Ojalá me puedan ayudar, tengo el producto sin uso.

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/02 Licuadora

Date of Use 2018-01-05

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/02 Licuadora

Date of Use 2018-01-05

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Avisos legales

  1. En comparación con la licuadora número uno HR2094 de Philips