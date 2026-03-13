Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Avance Collection Licuadora
Descontinuado
Asistencia técnica
HR2096/02
Ir a la tienda
Inicie sesión o cree una cuenta
Tendrá acceso inmediato a manuales, asistencia personalizada y mucho más. Además, es rápido y fácil.
Consumer Care Book Philips Avance Collection Blender - English (US)
Eco passport Philips Aluminium Collection Blender - English (US)
Todas (7)
¿Para qué sirve la espátula de mi batidora de Philips?
¿Cual es la función de la tapa pequeña?
¿Puedo echar líquidos hirviendo en mi jarra de la batidora Philips?
¿Cómo se coloca la jarra?
¿Cómo se guarda el cable?
La espátula se ha dañado al remover los ingredientes en la jarra. ¿Qué puedo hacer?
Cuando limpio la batidora con el turbo o con la función de limpieza rápida, el agua salpica. ¿Qué puedo hacer?
La jarra de la batidora gotea. ¿Qué debo hacer?
La batidora se calienta. ¿Qué debo hacer?
Todos los ingredientes se han pegado a las paredes de la jarra y la cuchilla no llega a tocarlos.