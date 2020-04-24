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  • Dientes más blancos y más sanos
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Descontinuado

Philips Sonicare HealthyWhiteCepillo dental eléctrico sónico

HX6711/02

3.9
| (39) Opiniones
Dientes más blancos y más sanos
A todos nos gustan las sonrisas blancas y brillantes. Deja que el blanco natural de tus dientes brille con luz propia. Está demostrado que el cepillo Sonicare HealthyWhite HX6711/02 elimina las machas del día a día en solo dos semanas con el uso regular del modo Clean & White.
Ver todos los beneficios

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Dientes más blancos y más sanos

  • 2 modos

  • 1 cabezal de cepillado

La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

El cepillo dental eléctrico Philips Sonicare ofrece una limpieza dinámica inigualable, suave y profunda entre los dientes y en las encías.

El temporizador de dos minutos ayuda a asegurar el tiempo de cepillado recomendado

El temporizador de dos minutos ayuda a asegurar el tiempo de cepillado recomendado

El cronómetro de 2 minutos del cepillo dental Philips Sonicare ayuda a que se cumpla con el tiempo de cepillado recomendado por los profesionales

El temporizador de intervalos Quadpacer fomenta un cepillado completo

El temporizador de intervalos Quadpacer fomenta un cepillado completo

El temporizador de intervalos de 30 segundos indica cuando has completado cada cuadrante de la boca y le avisa para que siga por otro para obtener una limpieza más uniforme en toda la boca

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 5

39

Opiniones

24/04/2020

España

España

Empleado de Philips

Elimina manchas superficiales en solo dos semanas.

[Employee of philipsglobal] Muy buen cepillo sónico que es capaz incluso de eliminar manchas superficiales en solo dos semanas. Dos minutos de limpieza + 30 segundos de blanqueamiento.

Ventajas

Su tecnología sónica consigue una limpieza excepcional.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico

24/08/2019

España

España

Muy bueno. Me alegro de haber cambiado mi cepillo electrico tradicional

No defrauda. Sonic es un excelente sistema de higiene. Este cepillo cumple con todas las características indicadas en la web.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6762/35 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6762/35 Cepillo dental eléctrico sónico

09/08/2018

España

España

Los cabezales son muy buenos.

Que viene en un pack y son super buenos y la batería aguanta mucho.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico

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Avisos legales

  1. Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

  2. se basa en dos períodos de cepillados de 2 minutos al día, en modo Limpieza