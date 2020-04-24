Descontinuado
HX6711/02
2 modos
1 cabezal de cepillado
El cepillo dental eléctrico Philips Sonicare ofrece una limpieza dinámica inigualable, suave y profunda entre los dientes y en las encías.
El cronómetro de 2 minutos del cepillo dental Philips Sonicare ayuda a que se cumpla con el tiempo de cepillado recomendado por los profesionales
El temporizador de intervalos de 30 segundos indica cuando has completado cada cuadrante de la boca y le avisa para que siga por otro para obtener una limpieza más uniforme en toda la boca
3.9
de 5
39
Opiniones
LM8894,,
24/04/2020
España
Empleado de Philips
Elimina manchas superficiales en solo dos semanas.
[Employee of philipsglobal] Muy buen cepillo sónico que es capaz incluso de eliminar manchas superficiales en solo dos semanas. Dos minutos de limpieza + 30 segundos de blanqueamiento.
Ventajas
Su tecnología sónica consigue una limpieza excepcional.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico
JJBELL
24/08/2019
España
Muy bueno. Me alegro de haber cambiado mi cepillo electrico tradicional
No defrauda. Sonic es un excelente sistema de higiene. Este cepillo cumple con todas las características indicadas en la web.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6762/35 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6762/35 Cepillo dental eléctrico sónico
Lydi3
09/08/2018
España
Los cabezales son muy buenos.
Que viene en un pack y son super buenos y la batería aguanta mucho.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
se basa en dos períodos de cepillados de 2 minutos al día, en modo Limpieza