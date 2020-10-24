Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Philips Sonicare HealthyWhite Cepillo dental eléctrico sónico
Descontinuado
Asistencia técnica
HX6711/02
Ir a la tienda
Inicie sesión o cree una cuenta
Tendrá acceso inmediato a manuales, asistencia personalizada y mucho más. Además, es rápido y fácil.
Pasaporte ecológico - English (US)
Manual del usuario
Todas (17)
¿Cuáles son los requisitos de alimentación eléctrica de mi Sonicare?
¿Qué cepillo dental Philips Sonicare se adapta mejor a mis necesidades?
¿Puedo utilizar el cargador Sonicare AirFloss para cargar el cepillo dental?
¿Cómo funciona la guía de cepillado en la aplicación Sonicare?
¿En qué países está disponible la aplicación Sonicare?
No puedo conectar mi cepillo dental a la aplicación Sonicare
Mi cepillo dental Sonicare no vibra
Mi cepillo dental Sonicare vibra con menos intensidad
El cabezal de cepillado se cae de mi cepillo dental Sonicare
Mi cepillo dental Sonicare no se carga