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Microcadena

MCD1165/55

3.7

| (15) Opiniones | 87% ha recomendado este producto

Disfruta de una gran experiencia cinematográfica

El microsistema con DVD de Philips MCD1165 te garantiza un sonido envolvente cinematográfico. El sistema de altavoces de 70 W RMS de potencia total de salida te permitirá escuchar cada efecto de sonido. Además, dispone de USB directo para la reproducción de fotografías y música.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Disfruta de una gran experiencia cinematográfica

  • DVD

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Sistema 2.1, con subwoofer

  • 70 W máx.

Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical

El control digital del sonido te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Cada modo emplea tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital de sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido con el objetivo de adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes

El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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3.7

de 5

15

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

1

05/08/2020

Argentina

Argentina

Amamos nuestro equipo

Excelente sonido. Facil manejo. Acompaña perfecto a nuestro smart.

Ventajas

Todo. Suena super. Pequeño y comodo de instalar.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD1165 Microcadena

Fecha de uso 2018-08-05

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD1165 Microcadena

Fecha de uso 2018-08-05

25/09/2016

Argentina

Argentina

Buen equipo

En un ambiente mediano suena muy bien incluso con los graves. suena muy bien casi como una barra de sonido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD1165 Microcadena

Sí, recomiendo este producto

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29/10/2014

Argentina

Argentina

excelente

Luego de probar muchos microcomponentes, lejos es el de mejor sonido y el unico con bajos profundos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCD1165 Microcadena

Sí, recomiendo este producto

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