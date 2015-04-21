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Descontinuado

Microcadena

MCM1150/12

3.5

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Sonido potente y rico

Escucha tus temas favoritos en tu reproductor de música portátil con USB directo y entrada de audio. El microsistema Sound Philips también reproduce MP3-CD y CD-R/RW, y dispone de altavoces Bass Reflex para unos graves potentes y espectaculares.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Sonido potente y rico

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W máx.

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

MP3 significa MPEG 1 Audio nivel 7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes

El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical

El control digital del sonido te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Cada modo emplea tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital de sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido con el objetivo de adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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3.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

5
2
1

21/04/2015

España

España

Esta microcadena presenta claramente su fncion

bonito diseño, calidad de sonido bastante aceptable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM1150 Microcadena

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM1150 Microcadena

27/05/2015

Argentina

Argentina

Los parlantes están descubiertos, a expensas de niños y curiosos. Control remoto de poca amplitud.

Una tela cubriendo los parlantes estaría muy bien. No posee tweeters. Me cansé de programar el reloj: cada vez que lo apago, se desprograma. Buen sonido y buenos graves para ser tan pequeños los parlantes. Vendría bien una entarada óptica o coaxil para conectar Blue-Ray.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM1150 Microsistema de música

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Esta reseña se realizó para MCM1150 Microsistema de música

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