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Multigroom series 3000 MG3721/77 7 en 1, rostro, cabello y cuerpo
Descontinuado
Asistencia técnica
MG3721/77
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¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual