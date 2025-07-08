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Rostro: Multigroom y Cortabarba
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All-in-One Trimmer 3000 Series Recortador 12 en 1
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MG3921/15
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User Manual MG3900
Manual interactivo en línea
Declaración de conformidad del RU - English (US)
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Tengo alergia al níquel. ¿Puedo utilizar este aparato?
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
Cable USB
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips
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