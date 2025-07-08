ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

All-in-One Trimmer 3000 Series Recortador 10 en 1

Asistencia técnica

All-in-One Trimmer 3000 SeriesRecortador 10 en 1

MG3931/15

All-in-One Trimmer 3000 Series Recortador 10 en 1

Ir a la tienda

Registra tu producto

Obtenga su garantía extendida

Regístrese dentro de los 90 días posteriores a la compra y obtenga una garantía extendida (es posible que se apliquen condiciones).

Regístrese ahora

Manuales y documentación

User Manual MG3900

Manual interactivo en línea

Declaración de conformidad del RU - English (US)

  • PDF archivo, 45.1 kB
  • 8 July 2025

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines

Resolución de problemas

Garantía y servicio técnico

Verifique los términos de su garantía e inicie un intercambio o una reparación de productos

Buscar un centro de servicio

Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales

Garantía

Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.

Comuníquese con Philips

Estamos encantados de ayudarlo