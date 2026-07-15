Cuchillas con puntas redondeadas
Cuchillas autoafilables
LED de carga y batería baja
Peine preciso de recorte de 0,5 mm
Peine recortador íntimo
Nuestro recortador viene con 10 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y acicalar su cuerpo, cubriendo cómodamente todas sus necesidades de grooming.
Las cuchillas y los peines para barba del recortador crean líneas rectas y limpias para lograr un estilo ideal con facilidad.
Coloque el peine recortador para cabello y elija entre los diferentes ajustes de largo para mantener con facilidad su peinado en casa.
4.3
de 5
297
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
GiftGiver843
15/07/2026
México
Comprador verificado
El producto superó mis expectativas.
El producto es de muy buen material, los accesorios son de muy buena calidad
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3921/15 Recortador 12 en 1
Date of Use 2026-06-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3921/15 Recortador 12 en 1
Date of Use 2026-06-03
Alex231
10/07/2026
México
Comprador verificado
Excelente producto
Me gusto mucho, es un buen producto cumple con lo que prometen y ademas de ser una marca reconocida.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3921/15 Recortador 12 en 1
Date of Use 2026-06-28
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3921/15 Recortador 12 en 1
Date of Use 2026-06-28
YAYO PALACIOS
09/07/2026
México
Comprador verificado
MUY FUNCIONAL
BUEN PRODUCTO, BUENA CALIDAD, BATERIA CON BUENA DURACIÓN Y MUY FUNCIONAL
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3941/15 Recortador 10 en 1
Date of Use 2026-05-31
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3941/15 Recortador 10 en 1
Date of Use 2026-05-31
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra