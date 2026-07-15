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  • Una sola herramienta para crear un estilo fácil y eficiente
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All-in-One Trimmer 3000 SeriesRecortador 10 en 1

MG3941/15

4.3
| (297) Opiniones | 87% ha recomendado este producto
Una sola herramienta para crear un estilo fácil y eficiente
Diseñado para ofrecer versatilidad y eficiencia. Con 10 accesorios, cuchillas de acero autoafilables para una precisión duradera y puntas redondeadas para un recorte más suave, el recortador le ofrece la versatilidad necesaria para satisfacer todas sus necesidades de grooming.
Ver todos los beneficios

The world's most preferred electric male grooming brand1

Para rostro, cabello y cuerpo

Una sola herramienta para crear un estilo fácil y eficiente

  • Cuchillas con puntas redondeadas

  • Cuchillas autoafilables

  • LED de carga y batería baja

  • Peine preciso de recorte de 0,5 mm

  • Peine recortador íntimo

10 herramientas para todas sus necesidades de grooming

10 herramientas para todas sus necesidades de grooming

Nuestro recortador viene con 10 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y acicalar su cuerpo, cubriendo cómodamente todas sus necesidades de grooming.

Su barba ideal con facilidad y precisión

Su barba ideal con facilidad y precisión

Las cuchillas y los peines para barba del recortador crean líneas rectas y limpias para lograr un estilo ideal con facilidad.

Recorte su cabello a su manera

Recorte su cabello a su manera

Coloque el peine recortador para cabello y elija entre los diferentes ajustes de largo para mantener con facilidad su peinado en casa.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

297

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

15/07/2026

México

México

Comprador verificado

El producto superó mis expectativas.

El producto es de muy buen material, los accesorios son de muy buena calidad

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3921/15 Recortador 12 en 1

Date of Use 2026-06-03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3921/15 Recortador 12 en 1

Date of Use 2026-06-03

10/07/2026

México

México

Comprador verificado

Excelente producto

Me gusto mucho, es un buen producto cumple con lo que prometen y ademas de ser una marca reconocida.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3921/15 Recortador 12 en 1

Date of Use 2026-06-28

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3921/15 Recortador 12 en 1

Date of Use 2026-06-28

09/07/2026

México

México

Comprador verificado

MUY FUNCIONAL

BUEN PRODUCTO, BUENA CALIDAD, BATERIA CON BUENA DURACIÓN Y MUY FUNCIONAL

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3941/15 Recortador 10 en 1

Date of Use 2026-05-31

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3941/15 Recortador 10 en 1

Date of Use 2026-05-31

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Avisos legales

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

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