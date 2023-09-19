Descontinuado
9 accesorios
Tecnología DualCut
Hasta 80 minutos de autonomía
Resistente al agua
Esta máquina para cortar cabello todo en uno cuenta con la tecnología avanzada DualCut para una máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñada para mantenerse tan afilada como el primer día.
La máquina para cortar cabello todo en uno Philips Multigroom 3000 viene con 9 accesorios diseñados para modelar con comodidad tu vello facial y recortar tu cabello.
Consigue líneas perfectas y rectas y recorta de manera uniforme el vello más grueso, gracias a las precisas cuchillas de acero de la cortadora de barba y vello corporal. Estas cuchillas anticorrosivas no se oxidan y se autoafilan para durar más tiempo.
4.2
de 5
435
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
19/09/2023
México
Comprador verificado
Me encanta el producto, super recomendable.
Cumple ampliamente con las expectativas al momento de hacer la compra. Ya tenia una cortadora Philips que la use durante muchos años y siempre me fue fiel. Lo que me gustaria que tuviera es un LED indicador de carga, para saber cuando me conviene ponerla a cargar o cuando termina su carga, mas alla del tiempo recomendado para su carga.
Ventajas
Es en comparacion a otras cortadoras bastante silenciosa y precisa en el corte
Contras
No tiene indicador LED de carga.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Cara, cabello y cuerpo 11 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Cara, cabello y cuerpo 11 en 1
Maximus22
19/05/2023
México
Comprador verificado
Es un excelente producto
El producto es muy bueno. Los materiales de calidad, funcionamiento. Practicidad y poder.
Ventajas
La practicidad
Contras
Más accesorios para intercambiar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 9 en 1, rostro y cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 9 en 1, rostro y cabello
BelAlMon93
15/05/2023
México
Comprador verificado
Un muy buen equipo!
Tiene bastantes cosas buenas, el precio/calidad es bastante congruente, tiene bastantes piezas que puedes utilizar para diversos fines y lo mejor es que todo se puede lavar. La batería dura bastante, por lo que la podrás usar de 4 a 5 veces antes de tener que poner a cargar nuevamente. En general es un excelente equipo, me encuentro bastante satisfecho de mi compra, es garantía!
Ventajas
Muchos accesorios, batería durable, resistente al agua
Contras
.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 9 en 1, rostro y cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 9 en 1, rostro y cabello
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.