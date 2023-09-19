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Descontinuado

Multigroom series 50009 en 1, rostro y cabello

MG5720/15

4.2
| (435) Opiniones | 86% ha recomendado este producto
Estilo y precisión avanzados
Crea tu apariencia con este recortador versátil, que incluye 9 accesorios de calidad para cortar y peinar tu cabello y vello facial. Sus cuchillas DualCut brindan la máxima precisión y el mango de goma antideslizante mejora la comodidad y el control.
Ver todos los beneficios

The world's most preferred electric male grooming brand1

Recortador 9 en 1 para máxima versatilidad

Estilo y precisión avanzados

  • 9 accesorios

  • Tecnología DualCut

  • Hasta 80 minutos de autonomía

  • Resistente al agua

Máxima precisión con el doble de cuchillas

Máxima precisión con el doble de cuchillas

Esta máquina para cortar cabello todo en uno cuenta con la tecnología avanzada DualCut para una máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñada para mantenerse tan afilada como el primer día.

9 piezas para recortar el vello facial y el cabello

9 piezas para recortar el vello facial y el cabello

La máquina para cortar cabello todo en uno Philips Multigroom 3000 viene con 9 accesorios diseñados para modelar con comodidad tu vello facial y recortar tu cabello.

Cuchillas autoafilables para un resultado uniforme

Cuchillas autoafilables para un resultado uniforme

Consigue líneas perfectas y rectas y recorta de manera uniforme el vello más grueso, gracias a las precisas cuchillas de acero de la cortadora de barba y vello corporal. Estas cuchillas anticorrosivas no se oxidan y se autoafilan para durar más tiempo.

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Opiniones

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4.2

de 5

435

Opiniones

86%

ha recomendado este producto

19/09/2023

México

México

Comprador verificado

Me encanta el producto, super recomendable.

Cumple ampliamente con las expectativas al momento de hacer la compra. Ya tenia una cortadora Philips que la use durante muchos años y siempre me fue fiel. Lo que me gustaria que tuviera es un LED indicador de carga, para saber cuando me conviene ponerla a cargar o cuando termina su carga, mas alla del tiempo recomendado para su carga.

Ventajas

Es en comparacion a otras cortadoras bastante silenciosa y precisa en el corte

Contras

No tiene indicador LED de carga.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Cara, cabello y cuerpo 11 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Cara, cabello y cuerpo 11 en 1

19/05/2023

México

México

Comprador verificado

Es un excelente producto

El producto es muy bueno. Los materiales de calidad, funcionamiento. Practicidad y poder.

Ventajas

La practicidad

Contras

Más accesorios para intercambiar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 9 en 1, rostro y cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 9 en 1, rostro y cabello

15/05/2023

México

México

Comprador verificado

Un muy buen equipo!

Tiene bastantes cosas buenas, el precio/calidad es bastante congruente, tiene bastantes piezas que puedes utilizar para diversos fines y lo mejor es que todo se puede lavar. La batería dura bastante, por lo que la podrás usar de 4 a 5 veces antes de tener que poner a cargar nuevamente. En general es un excelente equipo, me encuentro bastante satisfecho de mi compra, es garantía!

Ventajas

Muchos accesorios, batería durable, resistente al agua

Contras

.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 9 en 1, rostro y cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 9 en 1, rostro y cabello

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 