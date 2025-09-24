Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Rostro: Multigroom y Cortabarba
Todas las series
Multigroom series 5000 9 en 1, rostro y cabello
Descontinuado
Asistencia técnica
MG5720/15
Ir a la tienda
Registra tu producto
Regístrese dentro de los 90 días posteriores a la compra y obtenga una garantía extendida (es posible que se apliquen condiciones).
Data Act Document
Declaración de conformidad del RU - English (US)
Todas (11)
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
Peine recortador para barba de 2 mm
MultigroomPeine-guía para barba de 1 mm
Multigroom Peine recortador de 12 mm
MultigroomPeine recortador ajustable para barba
Multigroom/All-in-One-TrimmerRecortador de precisión para barba
MultigroomPeine-guía para vello de 9 mm
MultigroomPeine-guía recortador de 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomRecortador para nariz y orejas
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual
Verifique los términos de su garantía e inicie un intercambio o una reparación de productos
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Comuníquese con Philips
Estamos encantados de ayudarlo