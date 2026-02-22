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Descontinuado

Multigroom series 700014 en 1, rostro, cabello y cuerpo

MG7745/15

4.5
| (716) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
Estilo y precisión máximos
Perfecciona tu estilo con nuestro recortador más preciso y versátil. Los 14 accesorios de primer nivel te permiten crear tu estilo único, de la cabeza a los pies. Disfruta la máxima precisión con las cuchillas DualCut y el control adicional con un mango de goma antideslizante.
Ver todos los beneficios

The world's most preferred electric male grooming brand1

Recortador 14 en 1 de primer nivel para máxima versatilidad

Estilo y precisión máximos

  • 14 accesorios

  • Tecnología DualCut

  • Hasta 180 minutos de funcionamiento

  • Resistente al agua

Máxima precisión con el doble de cuchillas

Máxima precisión con el doble de cuchillas

Esta máquina para cortar cabello todo en uno cuenta con la tecnología avanzada DualCut para una máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñada para mantenerse tan afilada como el primer día.

14 piezas para recortar el cabello del rostro y la cabeza

14 piezas para recortar el cabello del rostro y la cabeza

La máquina para cortar cabello todo en uno Philips Multigroom 7000 viene con 14 accesorios para proporcionar una solución completa de grooming.

Cuchillas autoafilables para un resultado uniforme

Cuchillas autoafilables para un resultado uniforme

Consigue líneas perfectas y rectas y recorta de manera uniforme el vello más grueso, gracias a las precisas cuchillas de acero de la cortadora de barba y vello corporal. Estas cuchillas anticorrosivas no se oxidan y se autoafilan para durar más tiempo.

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4.5

de 5

716

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

22/02/2026

México

México

Comprador verificado

Me gusta mucho mi producto, me funciona perfecto. Lo uso una vez a la semana

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5930/15 Serie 5000

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5930/15 Serie 5000

06/02/2026

México

México

Empleado de Philips

Comprador verificado

ARTICULO PRACTICO.

[Employee of philipsglobal] muy practica y con sus caja permite organizar todos adecuadamente.

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000

11/09/2025

México

México

Comprador verificado

Excelente beneficios del produclto

Exactamente lo que andaba buscando. Es mi segundo equipo, el primero me duró casi 10 años. No lo cambio por nada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 