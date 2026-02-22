Descontinuado
14 accesorios
Tecnología DualCut
Hasta 180 minutos de funcionamiento
Resistente al agua
Esta máquina para cortar cabello todo en uno cuenta con la tecnología avanzada DualCut para una máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñada para mantenerse tan afilada como el primer día.
La máquina para cortar cabello todo en uno Philips Multigroom 7000 viene con 14 accesorios para proporcionar una solución completa de grooming.
Consigue líneas perfectas y rectas y recorta de manera uniforme el vello más grueso, gracias a las precisas cuchillas de acero de la cortadora de barba y vello corporal. Estas cuchillas anticorrosivas no se oxidan y se autoafilan para durar más tiempo.
4.5
de 5
716
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
Gerardo.mb
22/02/2026
México
Comprador verificado
Me gusta mucho mi producto, me funciona perfecto. Lo uso una vez a la semana
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5930/15 Serie 5000
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5930/15 Serie 5000
06/02/2026
México
Empleado de Philips
Comprador verificado
ARTICULO PRACTICO.
[Employee of philipsglobal] muy practica y con sus caja permite organizar todos adecuadamente.
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000
Brown Bear
11/09/2025
México
Comprador verificado
Excelente beneficios del produclto
Exactamente lo que andaba buscando. Es mi segundo equipo, el primero me duró casi 10 años. No lo cambio por nada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.