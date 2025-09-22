ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

Multigroom series 7000 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo

Descontinuado

Asistencia técnica

Multigroom series 700014 en 1, rostro, cabello y cuerpo

MG7745/15

Multigroom series 7000 14 en 1, rostro, cabello y cuerpo

Descontinuado

Ir a la tienda

Registra tu producto

Obtenga su garantía extendida

Regístrese dentro de los 90 días posteriores a la compra y obtenga una garantía extendida (es posible que se apliquen condiciones).

Regístrese ahora

Manuales y documentación

Guía de inicio rápido

  • PDF archivo, 2.1 MB
  • 22 September 2025

Data Act Document

  • PDF archivo, 207.8 kB
  • 24 September 2025

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

Resolución de problemas

Garantía y servicio técnico

Verifique los términos de su garantía e inicie un intercambio o una reparación de productos

Buscar un centro de servicio

Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales

Garantía

Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.

Comuníquese con Philips

Estamos encantados de ayudarlo