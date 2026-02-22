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  • Una sola herramienta para máxima precisión
  • Una sola herramienta para máxima precisión
  • Una sola herramienta para máxima precisión
  • Una sola herramienta para máxima precisión
  • Una sola herramienta para máxima precisión
  • Una sola herramienta para máxima precisión
  • Una sola herramienta para máxima precisión
  • Una sola herramienta para máxima precisión
  • Una sola herramienta para máxima precisión
  • Una sola herramienta para máxima precisión
  • Una sola herramienta para máxima precisión
  • Una sola herramienta para máxima precisión
  • Una sola herramienta para máxima precisión
  • Una sola herramienta para máxima precisión
  • Una sola herramienta para máxima precisión
  • Una sola herramienta para máxima precisión
  • Una sola herramienta para máxima precisión
  • Una sola herramienta para máxima precisión
  • Una sola herramienta para máxima precisión
  • Una sola herramienta para máxima precisión

All-in-One Trimmer 7000 SeriesRecortador 13 en 1

MG7922/15

4.5
| (716) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
Una sola herramienta para máxima precisión
Nuestro recortador todo en uno ofrece la versatilidad y precisión que necesita con 13 herramientas de calidad diseñadas para el rostro, la cabeza y el cuerpo. Las cuchillas autoafilables se mantienen tan afiladas como el primer día y el peine preciso de primera calidad lo ayuda a lograr el estilo y el aspecto que desea.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

Para rostro, cabello y cuerpo

Una sola herramienta para máxima precisión

  • 13 en 1: rostro, cabeza y cuerpo

  • Peine preciso de primera calidad

  • Cuchillas autoafilables

  • Tecnología BeardSense

13 herramientas para todas sus necesidades de grooming

13 herramientas para todas sus necesidades de grooming

Nuestro recortador viene con 13 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y afeitar el vello corporal. ¡Todo lo que necesita para sus necesidades de cuidado corporal!

Un recorte uniforme con la longitud precisa para lograr el estilo perfecto

Un recorte uniforme con la longitud precisa para lograr el estilo perfecto

Nuestro peine preciso de primera calidad, con 11 posiciones de longitud en intervalos de 0,2 mm de 1 a 3 mm, ofrece la máxima precisión para recortar con la longitud exacta que desea y conseguir un estilo perfecto.

Máxima precisión con rendimiento duradero

Máxima precisión con rendimiento duradero

Las cuchillas de acero autoafilables proporcionan una mayor resistencia para una máxima precisión al recortar, manteniéndose tan afiladas como el primer día sin necesidad de lubricarlas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 5

716

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

22/02/2026

México

México

Comprador verificado

Me gusta mucho mi producto, me funciona perfecto. Lo uso una vez a la semana

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5930/15 Serie 5000

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5930/15 Serie 5000

06/02/2026

México

México

Empleado de Philips

Comprador verificado

ARTICULO PRACTICO.

[Employee of philipsglobal] muy practica y con sus caja permite organizar todos adecuadamente.

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000

11/09/2025

México

México

Comprador verificado

Excelente beneficios del produclto

Exactamente lo que andaba buscando. Es mi segundo equipo, el primero me duró casi 10 años. No lo cambio por nada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000

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  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. Basado en 2,3 veces el recorte del vello facial por semana, cada sesión de aproximadamente 11,5 minutos

  2. La opción de carga rápida proporciona suficiente energía para una sesión de recorte

  3. Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra