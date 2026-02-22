13 en 1: rostro, cabeza y cuerpo
Peine preciso de primera calidad
Cuchillas autoafilables
Tecnología BeardSense
Nuestro recortador viene con 13 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y afeitar el vello corporal. ¡Todo lo que necesita para sus necesidades de cuidado corporal!
Nuestro peine preciso de primera calidad, con 11 posiciones de longitud en intervalos de 0,2 mm de 1 a 3 mm, ofrece la máxima precisión para recortar con la longitud exacta que desea y conseguir un estilo perfecto.
Las cuchillas de acero autoafilables proporcionan una mayor resistencia para una máxima precisión al recortar, manteniéndose tan afiladas como el primer día sin necesidad de lubricarlas.
4.5
de 5
716
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
Gerardo.mb
22/02/2026
México
Comprador verificado
Me gusta mucho mi producto, me funciona perfecto. Lo uso una vez a la semana
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5930/15 Serie 5000
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG5930/15 Serie 5000
06/02/2026
México
Empleado de Philips
Comprador verificado
ARTICULO PRACTICO.
[Employee of philipsglobal] muy practica y con sus caja permite organizar todos adecuadamente.
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000
Brown Bear
11/09/2025
México
Comprador verificado
Excelente beneficios del produclto
Exactamente lo que andaba buscando. Es mi segundo equipo, el primero me duró casi 10 años. No lo cambio por nada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
Basado en 2,3 veces el recorte del vello facial por semana, cada sesión de aproximadamente 11,5 minutos
La opción de carga rápida proporciona suficiente energía para una sesión de recorte
Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra