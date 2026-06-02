Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Rostro: Multigroom y Cortabarba
Todas las series
All-in-One Trimmer 7000 Series Recortador 13 en 1
Asistencia técnica
MG7922/15
Ir a la tienda
Registra tu producto
Regístrese dentro de los 90 días posteriores a la compra y obtenga una garantía extendida (es posible que se apliquen condiciones).
Declaración de conformidad del RU - English (US)
Argentinian Declaration of Conformity - English (US)
Verifique los términos de su garantía e inicie un intercambio o una reparación de productos
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Comuníquese con Philips
Estamos encantados de ayudarlo