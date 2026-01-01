NA130/00
Fácil de usar
Menos consumo de tiempo y energía
Menos aceite
Tiempo y temperatura ajustables
Ahora puede preparar comidas deliciosas y sin culpa, prácticamente sin necesidad de agregar aceite para lograr comidas saludables sin afectar el sabor.
Fría, hornee, ase a la parrilla, rostice y mucho más usando aire. Ajuste la hora y la temperatura fácilmente con 12 formas diferentes de cocinar, las que incluyen recalentar rápido, descongelar y deshidratar.
Descubra miles de recetas gratuitas y ajustes específicos para su Airfryer. El 93 % de los usuarios afirma que la aplicación HomeID hace que cocinar sea más sencillo**.
Opiniones
En comparación con papas fritas caseras cocidas en una freidora convencional.
Encuesta a usuarios de NutriU, 6000 encuestados, 2021.
Porcentajes promedio basados en mediciones internas de laboratorio con Philips Airfryers; se compara la cocción de una pechuga de pollo (la AF se coloca a 160 °C sin precalentamiento) o un filete de salmón (la AF se coloca a 200 °C sin precalentamiento) y la cocción usando un horno de clase A.