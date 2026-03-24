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Serie 1000 Airfryer serie 1000 de 6,2 L
Asistencia técnica
NA130/00
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¿Dónde puedo encontrar recetas para mi Airfryer?
Mi Philips Airfryer desprende un olor a plástico
¿Qué cantidad de comida puedo preparar en mi Airfryer?
¿Cómo y cuándo debo usar aceite en mi Philips Airfryer?
¿Qué patatas fritas congeladas puedo preparar en la Philips Airfryer?
El revestimiento de la sartén o cesta de mi Philips Airfryer se desprende
Mi Philips Airfryer hace un ruido
La aplicación Philips HomeID se ha cerrado o bloqueado
Las patatas fritas caseras preparadas en la Philips Airfryer no quedan como esperaba
Sale humo blanco de mi Philips Airfryer
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