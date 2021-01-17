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Descontinuado

Nose trimmer series 1000Poderoso recortador para nariz y orejas

NT1150/10

4.2

| (125) Opiniones | 86% ha recomendado este producto

Sin tirones, garantizado

El NOSETRIMMER Series 1000 de Philips elimina con suavidad los vellos de nariz y oreja no deseados. La tecnología ProtecTube y el ángulo del recortador diseñado especialmente aseguran un recorte rápido, sencillo, cómodo y sin tirones.

Ver todos los beneficios

The world's most preferred electric male grooming brand1

Recorte rápido y seguro para vello de nariz y orejas

Sin tirones, garantizado

  • Sin tirones, garantizado

  • Sistema de protección, ángulo ideal

  • Completamente lavable, batería AA

Sistema de protección avanzada evita tirones, cortes y rasguños

Sistema de protección avanzada evita tirones, cortes y rasguños

Gracias a la revolucionaria tecnología ProtecTube, una lámina ultra fina con puntas redondeadas protege la cuchilla para evitar la irritación de la piel. Además, se diseñó la cuchilla para evitar que el cabello queden atrapados entre los elementos de corte que se mueven por separado, lo que garantiza que no tirones.

Alcanza fácilmente los vellos de las orejas o de la nariz

El recortador para nariz se diseñó para formar un ángulo perfecto y, así, alcanzar fácilmente el vello que está dentro del oído y la nariz. Gracias al recortador para nariz de Philips, puedes estar seguro de que todos los vellos no deseados serán eliminados con eficacia.

Ranuras ultra precisas y afiladas

Ranuras ultra precisas y afiladas

Tanto la cuchilla y el protector tienen ranuras precisas y afiladas para asegurar que se corten todos los vellos de manera rápida y eficaz.

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

125

Opiniones

86%

ha recomendado este producto

17/01/2021

México

México

Comprador verificado

Éste producto es una maravilla cumpliendo al 100

Éste producto cumple al 100 con su propósito. Lo recomiendo completamente.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Cómodo recortador para nariz y orejas

Fecha de uso 2020-12-17

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Cómodo recortador para nariz y orejas

Fecha de uso 2020-12-17

25/09/2019

México

México

Comprador verificado

Muy buen producto

Lo recomiendo ampliamente corta al ras sin irritación y la recortadora de cejas una maravilla

Ventajas

Calidad y tecnología

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Cómodo recortador para nariz y orejas

Fecha de uso 2018-08-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Cómodo recortador para nariz y orejas

Fecha de uso 2018-08-24

05/09/2018

México

México

Comprador verificado

Efectivo

Es un buen producto, funciona bien y no arranca los vellos nasales, es difícil que alcance algunos recovecos del interior de las fosas nasales pero en general cumple muy bien su función

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Cómodo recortador para nariz y orejas

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 