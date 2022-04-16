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¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Dónde se encuentra el número de modelo o serie de mi afeitadora o cortapelos Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi recortador para nariz de Philips?
¿Cómo se utiliza el recortador para nariz Philips?
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