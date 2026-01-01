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Descontinuado

Radio original

ORD7105C/00

La radio Original

Deja que esta radio Original de Philips complete tu experiencia de audición Diseñada con el estilo de la icónica radio de Philips de 1955, permite reproducir y cargar iPods y iPhones, e incluye sintonizador FM estéreo.

Ver todos los beneficios

La radio Original

  • Crema

  • Base para iPod y iPhone

Reproduce y carga tu iPod y iPhone al mismo tiempo

Reproduce y carga tu iPod y iPhone al mismo tiempo

Disfruta de tu música en MP3 mientras cargas tu iPod o iPhone. Puedes conectar tu dispositivo portátil directamente en la base de entretenimiento para escuchar tu música favorita con un sonido increíble. Además puedes cargar tu iPod o iPhone mientras reproduces música y disfrutas de tus temas favoritos sin tener que preocuparte por la carga de la batería. Este sistema de entretenimiento carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes

El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda

Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda

El puerto de carga especial tiene un diseño inteligente que te permite conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso con fundas protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música favorita sin complicaciones.

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Opiniones

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